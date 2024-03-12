На Тернопільщині стартувала посівна кампанія-2024. У краї на 28 тисяч гектарів розширили площі посівів ярих культур, а площі озимих культур скоротили. За словами аграріїв, це пов’язано із погодними умовами.

Посівна площа в усіх господарствах краю цього року становитиме 849 тис. га, це показник на рівні минулого року, – повідомив на брифінгу директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. На Тернопільщині вже посіяли ярі культури на площі 6 тис. га.

«Ярі культури заплановано посіяти на площі 590,3 тис. га, що на 28,6 тис. га більше, ніж минулого року. Посіви озимих зернових зменшилися на 28 тисяч гектарів. Такі зміни пов’язані із особливостями погодних умов, зокрема низьку вологість восени. Загалом на сьогоднішній день в області вже посіяно всього ярих культур на площі 6 тис. га, що становить 1% до прогнозованого, з них ранніх культур, а це – зернові та зернобобові – 5,8 тис. га (6% до прогнозу), яра пшениця – 0,8 тис. га (4% до прогнозу), ярий ячмінь – 4,3 тис. га (7% до прогнозу), горох – 0,7 тис. га (19% до прогнозу), ярий ріпак – 0,1 тис. га (1% до прогнозу). Наразі проводиться робота щодо закупівлі матеріально-технічних ресурсів, насіння, мінеральних добрив та засобів захисту рослин для забезпечення високої урожайності сільськогосподарських культур. Готовність сільськогосподарської техніки становить 98%», – зазначив на брифінгу Володимир Стахів.

За словами аграріїв, також цього року планують розширити площі цукрових буряків.