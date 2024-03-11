Майже 850 тисяч гектарів займатимуть посівні площі в області. Це стільки ж скільки було і минулого року. Цього року зменшилися посіви озимих культур, відповідно, збільшаться посіви ярих культур.

– У поточному році посівна площа прогнозується на рівні попереднього – 849 тисяч гектарів, в тому числі сільгосппідприємства засіють 603, 4тисячі гектара, – розповів під час брифінгу у ТОВА Володимир Стахів, начальник департаменту агропромислового розвитку. – У попередньому році площа озимих зернових посівів займала 183,1 тисячі гектарів, в тому числі озимий ріпак 75,6 тисячі гектарів. Порівняно з попереднім роком є зменшення площ посіву. Це пов’язано із відсутністю вологи. Озимих зернових зменшено на 18,4 тисячі гектарів, ріпаку – на 10,2 тисячі гектарів. Відповідно, площа посіву ярих культур збільшилася для аграріїв на 28,6 тисячі гектарів. Ярі культури займатимуть 590,3 тисячі гектарів. Із них майже 200 тисяч гектарів – ярі зернові і зернобобові культури, цукрові буряки – 24,1 тисячі гектарів. З року в рік збільшуються площі посіву цукрових буряків. В минулому році було 22 тисячі гектарів. Попередні роки показали, що це найбільш прибуткова культура. Не можемо цього гарантувати в цьому році, адже Європа погодила відтермінування мит на сільгосппродукцію, разом з тим три види продукції потрапило в обмеження: яйця, курятина та цукор. Тому експорт цукру буде в межах 22-23 років, не більше. Картоплю висадять на 54,7 тисячі гектарів, 12,2 тисячі гектарів займатимуть інші овочеві культури.

Володимир Стахів зазначив, що погодні умови сприяють проведенню посівної кампанії. Ярі культури вже засіяли на площі 6 тисяч гектарів. Із них: горох 700 гектарів – 19% до прогнозу, ячмінь 4,3 тисячі гектарів – 7 % до прогнозу, яра пшениця 800 гектарів – 4% до прогнозу, ярого ріпаку 100 гектарів – 1 % до прогнозу.