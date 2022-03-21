На Тернопільщині вже розпочалася посівна кампанія.

Про це повідомив на брифінгу директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. Сільськогосподарські підприємства наразі сіють ярі культури.

На полях області вже цієї весни засіяли понад 300 тис. гектарів пшениці. А загалом аграрії області планують ярі культури вирощувати на площі 560 тис. га.

«Як тільки погодні умови будуть сприйнятливими, посівна кампанія буде йти повним ходом. Багато підприємств вже розпочали роботу. Але проблемою залишаються паливно-мастильні матеріали. Ворог практично знищив нафтобази. Надіємося, що пальне буде постачатися регулярно. Верховна Рада зняла акцизи, знижено ПДВ, надіємося, що це покращить ситуацію. Є ряд підприємств, які забезпечені пальним на всі 100%, вони закупили його завчасно. У більшості аграріїв вже підготовлені мінеральні добрива, засоби захисту. Матеріально-технічна підготовка на досить хорошому рівні», – зазначив Володимир Стахів.

Додамо, війна, початок якої збігся із весняно-польовими роботами, внесла серйозні корективи у функціонування агропромислової галузі. Частина земель опинилась за межею фізичної можливості їх обробітку. Частина агроформувань не встигла сформувати необхідний запас пального, мінеральних добрив та інших видів матеріально-технічного забезпечення для ефективного проведення весняно-польових робіт.