На Тернопільщині розшукують чоловіка з бородою. ФОТО

Працівники відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП розшукують Фалічева Дмитра Васильовича, 1978 року народження, жителя села Вовківці, Чортківського району.

Чоловік 10 серпня вийшов з дому та не повернувся. На зв’язок з рідними не виходить.

Прикмети розшукуваного: худорлявої статури, овальне обличчя, темні очі, русо-сиве, коротке волосся, носить бороду.

Був одягнений у футболку червоного кольору, сині джинси та коричневі кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного, телефонуйте у Борщові (03541)2-12-45, 068 011 44 68; 098 637 88 48; або на лінію 102.