У Бучачі на Тернопільщині під час руху від вантажівки відірвався причеп і протаранив вхід до ресторану. У закладі у цей момент перебував лише персонал, відвідувачів не було. На щастя, ніхто не постраждав.

Аварія трапилася у суботу, 24 липня, близько 19:00, повідомляє Zaxid.net. Водій вантажівки проїжджав по вулиці Галицькій у Бучачі в напрямку виїзду на Івано-Франківськ і не впорався з керуванням. Як наслідок, другий причіп від автомобіля відірвався і влетів на швидкості в ресторан, який розташований на узбіччі дороги.

Причіп протаранив огорожу і врізався в літній майданчик ресторану, а також пробив стіну закладу. На щастя, у той момент відвідувачів у закладі не було. У залі були лише офіціанти та бармен, однак вони не постраждали.

Місцеві жителі розповідають, що минулої суботи в цьому закладі гучно святкували весілля і було дуже багато людей. В день аварії там також мало б відбутися урочистості, однак весілля перенесли за кілька тижнів.

Фото Романа Довбенка