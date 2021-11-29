Понад 1300 адміністративних протоколів за порушення маскового режиму склали патрульні поліцейські від початку року на Тернопільщині. Також до відповідальності притягнули 280 підприємців

Як повідомив заступник начальника патрульної поліції області Сергій Ганський, останнім часом порушень карантину побільшало. Відтак поліціянти посилили контроль.

“Ми можемо спостерігати деяке озлоблення людей щодо представників органів державної влади, поліції через карантинні вимоги. В області ми зараз фіксуємо значну кількість порушень і щодо маскового режиму, інших карантинних вимог. Але якщо людина тимчасово зняла маску, хоче подихати свіжим повітрям, але адекватно реагує на вимоги працівників поліції, поліцейський завжди буде реагувати на адекватну поведінку людини адекватною поведінкою зі своєї сторони. Є питання насамперед виховання людини, щоб вона дотримувалася певних норм, законодавства. З початку року за порушення маскового режиму патрульна поліція винесла понад 1300 адміністративних протоколів щодо юридичних осіб — понад 280 адміністративних матеріалів”.

Додамо, через відсутність масок поліцейські можуть штрафувати на місці. Штраф передбачений не лише за відсутність маски, а й за її неправильне застосування. Притягувати до відповідальності порушників можуть муніципальні інспектори, представники органів місцевого самоврядування, системи охорони здоров’я, поліціянти. Штрафи становлять від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян — 170-255 гривень.