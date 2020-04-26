Циклон зумовлюватиме погодні умови на Тернопільщині цими днями. Відтак у регіоні буде прохолодно, подекуди дощитиме.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, стовпчики термометрів вдень коливатимуться від 8 до 12 градусів тепла. Холоднеча ймовірна нічної пори.

Похмура і дощова погода спостерігатиметься у західному регіоні України упродовж доби. Також дошкулятимуть сильні вітри. “Вітер південно-західний, поміняється на північно-західний. На Заході вже міняється на цей напрямок, що свідчить про похолодання. Пориви вітру будуть сильними, тому обережно! Температура повітря у неділю знизиться до +11 градусів. У ніч на понеділок в Україні ймовірні заморозки: 0-3 градуси”.

За попередніми прогнозами синоптиків, потепління повернеться на Тернопільщину з вівторка. Наступного тижня у регіоні обіцяють підвищення температурних показників до двадцяти градусів тепла.

Софія Романська