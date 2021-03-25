210 адміністративних протоколів склали патрульні поліцейські області цього року через керування автомобілем у нетверезому стані.

Як повідомив начальник патрульної поліції Богдан Шевчук, відтепер порушникам доведеться платити нові збільшені штрафи.

Водіння у нетверезому стані – ключова причина смертельних ДТП. Попри значні штрафи нетверезих кермувальників на дорогах області більшає.

«Від початку 2021 року складено 210 протоколів за керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Із 17 березня, набрав чинності Закон №1231-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху” та підвищилася відповідальність, зокрема, і за ст. 130 КУпАП: за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік; за ч. 2 ст. 130 — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого; за ч. 3 ст. 130 — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу».

Поліціянти наголошують: керування в нетверезому стані — це потенційна небезпека не лише власному життю та здоров’ю, а й для інших учасників дорожнього руху. Тернопільських водіїв просять допомагати у виявлені таких порушників.