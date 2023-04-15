На Тернопільщині побільшало шахрайств з використанням соціальних мереж і мобільних телефонів.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Жителів краю просять бути обережними, особливо під час Великодніх свят.

Шахрайства – найбільш поширені злочини, особливо під час воєнного стану. Розкрити більшість з них складно, – каже Олександр Богомол.

«Оперативна обстановка в області залишається спокійною. Ми мали декілька вбивств. Вони в основному розкриті. Хуліганств зараз фіксується мізер, грабунків теж мізер. Найбільше зараз шахрайств. Прошу обережно ставитися до будь-якої інформації, яку ви отримуєте на месенджери, читайте інформації про шахрайства. Прикро, коли люди заощаджують кошти, а потім вони в них пропадають із банківських рахунків через шахрайські дії. Розкрити такі злочини складно. Часто злочинці знаходяться в окупованих територіях, чи в місцях позбавлення волі. Тому вкотре проссимо, не повідомляти інформацію про банківські карти нікому», – зазначає Олександр Богомол.

Під час Великодніх свят шахраї можуть активізуватися, – кажуть у поліції. Відтак жителів краю просять бути обережними.