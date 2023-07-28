Пік аварійності на Тернопільщині фіксують з 12 по 17.00.

Про це розповів на брифінгу начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук.

За його словами, у краї фіксують збільшення кількості ДТП, а відтак і зростання летальності через аварії.

Від початку року на Тернопільщині трапилося 1060 ДТП, серед них – 263 аварії з постраждалими. Це на 4% більше ніж за аналогічний період минулого року.

«Летальна статистика також зросла. Аналізуючи кількість ДТП за часом скоєння, слід відмітити пік аварійності, що припадає на 12 та 17 годину. Основними причинами автопригод, які були скоєні протягом звітного періоду, є порушення правил маневрування – 40% від усіх ДТП, перевищення безпечної швидкості – 23%, недодержання дистанції – 9%, керування транспортом у нетверезому стані – 7%, порушення правил проїзду перехрестя – 5%, порушення правил проїзду пішоходних переходів – 3%», – зазначає Богдан Шевчук.

Експерти наголошують: дотримання правил дорожнього руху рятує життя. Поліціянти просять в жодному разі не сідати за кермо у нетверезому стані; утримуватися від керування автомобілем в темну пору доби, бути уважними та обережними, адже дорога не прощає помилок.