Тернопільщину накриє хвиля спекотної погоди. Стовпчики термометрів підвищуватимуться до +30 +35. Значних опадів у західному регіоні не передбачають, втім подекуди можливі невеликі дощі та грози.

Через високі температурні показники на Тернопільщині зберігатиметься пожежна небезпека. Відтак жителів краю просять не розкладати багаття просто неба.

«Західноєвропейські гарячі градуси вже присунули до нас і тому на тижні готуйтеся до +30 +35 градусів. У понеділок у більшості областей очікується впродовж дня +29 +33 градуси. Вдень в Україні переважно сухо, хіба що по Заходу походять локальні короткі дощі. Гаряча погода триватиме увесь тиждень, ще й підсмажуватиме сильніше. Послаблення спеки в Україні очікується в суботу у західних областях», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, любителі спеки цього тижня зможуть насолоджуватися погодою. Прохолоди додаватимуть лише локальні невеликі дощі та грози.