Морози йдуть на Тернопільщину.

За прогнозами синоптиків, нічні температурні показники опускатимуться до десяти градусів нижче нуля. Вдень також зберігатиметься мінусова температура повітря.

Західний регіон охопить волога похмура погода. Через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця. За прогнозами синоптиків обласного гідрометеорологічного центру, протягом доби обійдеться без опадів, вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі: 8-10 градусів морозу, вдень: 2-4 нижче нуля.

«Четвер в Україні буде вологим хмарним. Опадів якихось сильних не передбачається, проте сукупність міжсезонних метеоявищ, таких як ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу, щільна хмарність організує загальний синоптичний дискомфорт. Не кажучи вже про небезпечність цих явищ на дорогах, тротуарах, на гілках дерев, дротах, навколишніх предметах та необхідність зчищати підмерзлі дахи автомобілів. Температура повітря очікується різноманітною, на заході вночі -5-9 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, упродовж п’ятниці-суботи-неділі потепліє на кілька градусів, але посилюватиметься вітер. З понеділка передбачають нову хвилю похолодання.