На Тернопільщині запроваджують піші поліцейські патрулі, які перевірятимуть документи та виявлятимуть незареєстрованих переселенців, а також тих осіб, які не перебувають на військовому обліку.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, в умовах воєнного стану необхідно носити із собою документи.

На Тернопільщині перебуває 86 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Втім, перевірки засвідчують, що не всі переселенці реєструються.

«Ситуація у Чорткові показала нам, що варто перевірити всіх людей, які незареєстровані в області. Якщо людина проживає більше, як тиждень, вона повинна зареєструватися. У воєнний час всі громадяни повинні мати із собою документи. Це може бути документ у вигляді паспорта, посвідчення водія, документ в «Дії» на телефоні. Додаткові наряди, які будуть працювати з вихідних, будуть включати представників військкоматів, військової служби правопорядку, поліції, тероборони. Ці наряди будуть працювати цілодобово. Змушені перевіряти усіх: як чоловіків, так і жінок щодо наявності документів з такою метою – по-перше це контрдиверсійна діяльність, профілактична діяльність щодо вчинення правопорушень, виявлення осіб, які не стали на облік серед переселенців в органах місцевого самоврядування та у військкоматі», – зазначив Олександр Богомол.

Громадян, які не матимуть документів, змусять прийти у відділення поліції для встановлення особи та підтвердження мети перебування в області. Зокрема, це стосується людей, які зареєстровані в інших регіонах.