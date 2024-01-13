На Тернопільщині оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє управління ДСНС у Тернопільській області.
За інформацією обласного центру з гідрометеорології, 14 січня вранці та вдень очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с, хуртовини. 14-18 січня на дорогах ожеледиця.
Аби бути у безпеці, рятувальники рекомендують дотримуватися наступних порад:
– Обмежте виїзд на дороги. Якщо це можливо, відкладіть свої поїздки.
– Будьте обережні на дорозі. У разі необхідності виїзду, уважно слідкуйте за змінами на дорогах та дотримуйтесь правил дорожнього руху.
– Переконайтеся, що ваш транспорт знаходиться в належному стані.
– Стежте за новинами. Слідкуйте за погодними умовами та офіційною інформацією, щоб бути завчасно проінформованими про будь-які зміни.
– Заздалегідь підготуйтеся до можливих відключень електроенергії та забезпечте себе необхідними запасами для періоду негоди.