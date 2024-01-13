На Тернопільщині оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє управління ДСНС у Тернопільській області.

За інформацією обласного центру з гідрометеорології, 14 січня вранці та вдень очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с, хуртовини. 14-18 січня на дорогах ожеледиця.

Аби бути у безпеці, рятувальники рекомендують дотримуватися наступних порад:

– Обмежте виїзд на дороги. Якщо це можливо, відкладіть свої поїздки.

– Будьте обережні на дорозі. У разі необхідності виїзду, уважно слідкуйте за змінами на дорогах та дотримуйтесь правил дорожнього руху.

– Переконайтеся, що ваш транспорт знаходиться в належному стані.

– Стежте за новинами. Слідкуйте за погодними умовами та офіційною інформацією, щоб бути завчасно проінформованими про будь-які зміни.

– Заздалегідь підготуйтеся до можливих відключень електроенергії та забезпечте себе необхідними запасами для періоду негоди.