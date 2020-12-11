Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, протягом доби у регіоні зберігатиметься похмура дощова погода. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця, а пориви південно-східного вітру місцями сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Протягом доби на Тернопільщині спостерігатимуться небезпечні метеорологічні явища, – повідомили в обласному гідрометеоцентрі. Через потенційну небезпеку у краї оголосили штормове попередження.

«У Тернополі та області вдень очікуються місцями пориви південно-східного вітру 15 – 20 м/с, вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вдень зберігатиметься похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Через мінусові температурні показники, які спостерігатимуться нічної пори, на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Температура повітря: вночі від 1 градуса морозу до 4 тепла, вдень температурні показники підвищуватимуться до 5 градусів тепла».

За попередніми прогнозами синоптиків, вихідними погодні умови дещо стабілізуються. Температурні показники коливатимуть від незначного мінуса до плюса.