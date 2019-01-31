На Тернопільщині оголосили черговий набір у патрульну поліцію

31/01/2019 Розмір тексту:

У патрульній поліції Тернопільщини оголосили про черговий набір. Серед умов – вік від двадцяти до сорока років і бажання працювати.

Поліцейським обіцяють зарплату від десяти тисяч грн., а також компенсацію витрат на оренду житла.

Як повідомив начальник Патрульної поліції Тернопільщини Богдан Шевчук, охочим взяти участь у конкурсі на вільні посади, варто заповнити анкети за посиланням: http://anketa.patrol.police.gov.ua.

«Продовжено набір до лав патрульної поліції Тернопільської області. Якщо Вам від 20-ти до 40 років і Ви готові дбати про безпеку громадян; охороняти порядок на вулицях нашого міста – патрульна поліція Тернопільської області чекає на Вас! Пропонована зарплатня – від 10 000 грн., поліцейському відшкодовуватимуть витрати на оренду житла. Також передбачений варіант квартири у лізинг для сім’ї поліцейського».

Софія Романська