25 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів виділить Уряд Польщі Україні.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Пальне передадуть як гуманітарну допомогу.

Уряд відмовився від держрегулювання цін на бензин і дизель. Відтепер його вартість встановлюватиме ринок. Нині на більшості заправок області – дефіцит пального.

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«Уряд Польщі виділяє Україні 25 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів. Вони будуть передані в Україну як гуманітарна допомога. Це має покращити критичну ситуацію з пальним на наших автозаправних станціях. Є вже домовленості, Урядом підписані з іншими країнами про поставки щодня тисячі тонн пального, це повністю не змінить проблеми, але дасть її часткове вирішення», – зазначив Володимир Труш.

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Економісти сподіваються, що повернення до ринкового ціноутворення допоможе вирішити проблему дефіциту пального, хоча призведе до здорожчання. Втім, в уряді очікують, що граничні ціни на дизпаливо будуть не вищими за 58 грн, на бензин — не вищими за 52 грн.