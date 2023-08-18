Записували, коли і скільки: працівники підприємства зливали пальне з тепловозів

Співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області затримали на «гарячому» трьох працівників одного з тернопільських підприємств, які систематично вчиняли крадіжку дизельного палива шляхом зливу із тепловозів.

Під час проведення огляду місця події було вилучено викрадене дизельне паливо та інші речові докази.

Окрім цього, за участю слідчих ГУНП в Тернопільській області, одночасно було проведено 9 обшуків, за результатами яких вилучено три автомобілі, з допомогою яких, ймовірно, перевозили крадене пальне, мобільні телефони, сім-картки, блокноти із записами. Зловмисники все обліковували: дату вчинення крадіжок, об’єм краденого та осіб, яким здійснювалась реалізація палива.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.185 КК України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.