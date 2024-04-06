Згідно з повідомленням у Bloomberg, провідний європейський автоконцерн Вольво, випустив останню версію дизельної автівки XC90. Зазначається, що новий спорткар був знятий з конвеєра ввечері 26 березня. А, надалі, до 2030 року, компанія виготовлятиме автівки лише з електричним приводом. Також, голова Volvo Car, Е.Северінсон заявив, що бренд продовжить підтримку власників дизельних моделей та постачання деталей для них. Щоб гідно провести час, можна перейти до Ельдорадо казино та увімкнути найкращі безкоштовні слоти від провідних постачальників.

Що відомо про XC90

Цей тиждень виявився для Volvo перехідним у сенсі відмови від 45-річної ери бензинових двигунів. Натомість шведський автовиробник перейде до більш екологічних технологій. Щодо основних нюансів, новий автомобіль:

Має клас SUV, що поєднує можливості легкового та позашляхового авто;

Підтримує сучасні стандарти безпеки та збереження навколишнього середовища;

Є якісним та надійним, що відповідає вимогам господарів машин від Вольво.

За словами керівництва концерну, автівки на бензині ще залишатимуться серед його пропозицій. При цьому, Северінсон каже, що компанія здатна запропонувати багато різних варіантів, що не підтримують дизель. А, щодо вартості на українському ринку, нова модель Вольво буде коштувати від понад 2 млн грн.

Трохи історії

Офіційно, Volvo Car першою взяла на себе зобов’язання щодо переходу з викопного палива на більш екологічні його варіації ще у 2017 році. Протягом цього тривалого часу, автоконцерн спромігся порадувати шанувальників кількома гібридними та електричними автівками. При цьому, останній XC90 компанія покаже у музеї Вольво, що відчиниться у місті Гетеборг наступного місяця.