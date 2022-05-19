Відмова від регулювання цін: чи з’явиться на Тернопільщині пальне і скільки воно буде коштувати?

Оперативний штаб при Кабінеті Міністрів вирішив тимчасово відмовитися від держрегулювання цін на бензин і дизель. Відтепер його вартість встановлюватиме ринок. Втім, в уряді очікують, що граничні ціни на дизпаливо будуть не вищими за 58 грн, на бензин — не вищими за 52 грн.

На більшості заправок області – дефіцит пального. Економісти сподіваються, що повернення до ринкового ціноутворення допоможе вирішити цю проблему, хоча призведе до здорожчання.

«Уряд відмовився від державного регулювання цін на пальне. Нинішня ситуація нагадує ту, яка була в останні роки «велікого союза». Коли де-юре – ковбаса по 2,20, а де-факто – вона тільки на Великдень… Щось схоже спостерігаємо сьогодні на ринку пального в Україні. Бензин ніби і вартує 35 грн/л, але купити його – ще той квест. Тому повернення до ринкового ціноутворення, на моє глибоке переконання, хоч і призведе до здорожчання пального, але точно дозволить подолати дефіцит. Не любить бізнес, щоб йому вказували, він любить коли з ним поводяться як з партнером», – зазначив доктор економічних наук, професор ЗУНУ Тарас Маршалок.

Питання наявності пального та його вартість на контролі, – запевнив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Щоденно резерви палива та його ціни на АЗС визначають 19 моніторингових груп.

«ТзОВ «Окко Драйв» та ТзОВ «ВВА» повністю забезпечують пальним критичну інфраструктуру. Крім того, ТзОВ «Окко Драйв», при наявності, здійснює роздрібну торгівлю за готівку в межах лімітів. Розпочато три позапланові перевірки щодо застосування державних регульованих цін. До роботи залучено представників податкової служби та Управління стратегічних розслідувань. Є інформація щодо неправомірного підвищення цін на пальне на АЗС «Атом». Вона перевіряється Головним управлінням Державної податкової служби у Тернопільській області».

В Уряді наголошують, якщо оператори ринку будуть зловживати становищем, проти них запроваджуватимуть санкції.