На Тернопільщині “накрили” величезну партію “лівого” спирту і цигарок. ФОТО

11/01/2019 Розмір тексту:

Працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Тернопільській області за процесуального керівництва прокуратури області припинено протиправну діяльність із реалізації контрафактних підакцизних товарів.

Про це повідомляє Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області.

У ході проведення операції «Акциз-2019» встановлено, що мешканець одного із районних центрів області здійснює придбання з метою збуту та збут великих партій незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Накопичення фальсифікату з метою його подальшої реалізації здійснювалось у гаражних приміщеннях.

За результатами проведених заходів вилучено 1,3 тис. літрів спирту, 9,4 тис. літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, 1000 пачок тютюнових виробів.

Загалом із незаконного обігу вилучено підакцизні товари на суму 2,5 млн гривень. Відтак упереджено втрати бюджету від ненадходження акцизного податку на суму понад 660 тис. гривень.

Триває досудове розслідування.