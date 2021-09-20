На Тернопільщині на COVID-19 щодня тестують більше тисячі людей

На Тернопільщині розширили кількість тестувань щодо COVID-19.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, кожного дня вірусологи проводять більше тисячі ПЛР-досліджень.

Розширення кількості тестувань пов’язане із ускладненням епідемічної ситуації. Сьогодні в області зареєстрували 215 нових випадків коронавірусної хвороби. З підтвердженим діагнозом COVID-19 помер 48-річний чоловік. Загалом у краї відстежують чіткі тенденції до збільшення кількості хворих.

“Бачимо, що поширюється штам Дельта. А він вражає значно більше людей. Часто до лікувальних закладів люди потрапляють цілими сім’ями. Також почали частіше хворіти школярі, такі тенденції простежуються одразу після початку навчального року. Окрім цього, частіше реєструємо хворих серед медиків. За прогнозами, кількість хворих буде збільшуватися. Тому зараз особливо важливо вакцинуватися”.

Додамо, загалом в області від COVID-19 вакцинувалося майже 240 тис. жителів краю. Для формування колективного імунітету необхідно близько 80% імунізованих людей.