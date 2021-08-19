На Тернопільщині мотоцикл влетів під бус: постраждали двоє юнаків. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Бучач-Товсте. Не розминулися водій автомобіля та мотоцикліст.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, 19-річний жититель села Дуліби Чортківського району здійснив виїзд мотоциклом на смугу зустрічного руху, і допустив зіткнення із автомобілем марки Renault Master, за кермом якого перебував 67-річний житель села Броварі. Внаслідок зіткнення водій та 18-річний пасажир мотоцикла отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Триває розслідування.