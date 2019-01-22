На Тернопільщині люди самотужки затримали озброєного злодія

22/01/2019 Розмір тексту:

Кримінальне провадження одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України слідчі Кременецького відділу поліції розпочали щодо 29-річного жителя райцентру. Молодик нестиме відповідальність за крадіжку, незаконне поводження зі зброєю та погрозу вбивством.

Зловмисника на вулиці райцентру помітили місцеві жителі, коли він намагався проникнути до чужого помешкання через вікно. Люди забили на сполох і лиходій почав погрожувати їм зброєю. Чоловікам вдалося скрутити його і викликати поліцію.

Підозрюваним виявився неодноразово судимий 29-річний житель райцентру. Як встановили правоохоронці, мисливський карабін, яким зловмисник погрожував випадковим свідкам, він викрав з помешкання жителя одного із сіл району. Зброю вилучили та направили на експертизу.