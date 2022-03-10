У перші ж дні війни рада оборони Тернопільської області ухвалила рішення про заборону на продаж алкогольних напоїв. Однак для пива все ж зроблять виняток.

Про це на брифінгу ради розповів очільник військової адміністрації регіону Володимир Труш, передає ТМЦ Інфо.

У постанові Кабміну чітко вказано, що пиво не належить до алкогольних напоїв. Це як слабоалкогольний напій, він має місткість спирту менше, ніж 7%. Тому вчора за зверенням наших великих пивзаводів ми ухвалили рішення, що Хмельницька, Львівська та Івано-Франківська області дозволяють продаж пива, ми теж дозволимо його реалізацію в наших магазинах.

Як наголосив Труш, таке рішення зовсім не означає, що слідом почнуть продавати алкогольні напої. Як і не скасовують «акцію» щодо передачі авто на потреби армії, якщо водія затримають за кермом напідпитку.

Тим часом за минулу добув області 5 авто вилучили саме за 130 статтею (кермування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння – авт.)

«Авто переїхали в Нацгвардію та тероборону. Машини доволі непогані: BMW 730 i Ford Kuga. Наші військові мають право їздити на хороших машинах», – прокоментував ситуацію Володимир Труш.