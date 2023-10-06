На Тернопільщині чоловік знайшов монету віком майже дві тисячі років

На Тернопільщині пошуківець виявив артефакти часів Римської імперії.

Про це йдеться на Telegram-каналі metaldetecting_ua, передає Успіх in UA.

Найкращою знахідкою чоловік вважає срібний Денарій імператора Траяна (98 – 117 рік).

Також йому вдалося виявити частину серпа епохи бронзи та пряжку тих часів.

“Досить продуктивний та цікавий результат. Крім металу, знаходив кераміку та розмірковував про її призначення”, – зауважив він.

Що в подальшому пошуківець планує робити зі знайденими артефактами – невідомо. Проте, якщо слідувати законодавству, їх потрібно передані державі. Адже згідно зі ст. 298 ККУ “Незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних чи підводних робіт на об’єкті археологічної спадщини караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років”.