П’ять гривень, створених за ескізом відомого художника з Тернопільщини, визнали найкращою монетою в Україні

Олегу Шупляку друзі запропонували готувати ескіз монети Перемоги.

Національний банк України оголосив у вівторок переможця конкурсу “Найкраща монета 2021 року”. За результатами відкритого голосування, в усіх трьох номінаціях (“Найкраще розкриття теми”, “Найкраще художнє рішення”, “Найпопулярніша монета”) перемогла пам’ятна монета з нейзильберу номіналом 5 гривень – “До 30-річчя незалежності України”. Автором ескізу цієї медалі є самобутній художник з Бережан Олег Шупляк, розповідає “Високий Замок”.

У монеті використано фрагменти унікальних картин-двовзорів цього митця. На ювілейній монеті у вигляді стилізованих орнаментів зображено безкрайні україн­ські лани, над якими кружляють наші крилаті національ­ні символи – лелеки. На іншому боці монети – кольоро­ва вишивана стрічка, що нагадує ДНК і символізує код української нації…

– Звістка про перемогу приємна і мені, і родині, – каже Олег у розмові з кореспондентом “Високого Зам­ку”. – Дякую всім, хто долучився до створення монети, – це колективна праця. Дякую НБУ за можливість реалі­зувати свій задум.

Один із земляків пана Олега – бережанський краєзнавець, історик Микола Проців запропонував худож­нику готувати уже монету Перемоги України над росі­єю. На це лауреат відповів так:

– А чому б і ні?! У мене багато картин, в яких звучать мотиви нашої майбутньої Перемоги. У нас, українців, усе має бути напоготові: і зброя, і пензель. Як мовиться, треба чистити кулемети і перо. Усе це буде у свій час…

Як вдалося дізнатися автору цих рядків, була ідея по­слати медаль Олега Шупляка на міжнародний конкурс, але на заваді стала обов’язкова умова організаторів – ця медаль мала би бути срібною.

До слова, Олег Шупляк є переможцем всеукраїн­ського конкурсу на кращий логотип офіційного святкування 200-літ­тя з дня народження Тараса Шевченка.