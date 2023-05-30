У День захисту дітей Національний банк України введе в обіг нову пам’ятну п’ятигривневу монету. Називається вона «Народжений в Україні». Дизайн монети розробив художник із Бережан Олег Шупляк.

Саме ескізи нової монети художника з Тернопільщини перемогли у тематичному конкурсі НБУ. Основою малюнків стали дві картини Олега Шупляка із серії «Український космос»: «Колиска» та «Link». На аверсі монети, як вказано в описі НБУ, у центрі зображено наповнену народним колоритом картину «Колиска». Художник відобразив у ній один з найдорожчих архетипів українців – батьківську хату в оточенні мальв та рушника, яка є водночас колискою та гніздечком, що символізує продовження роду. Реверс прикрашає картина «Зв’язок»: на тлі стилізованого всесвіту – малюк-космонавт, який нерозривно пов’язаний пуповиною з матір’ю-Україною.

Як зазначають в НБУ, нова монета «присвячена маленьким українцям, які несуть в собі животворне коріння віків і сучасності, місце і час народження яких на цій землі не випадкові. У маленьких долоньках наших дітей – наше завтра, а в наших руках – їхнє сьогодення…».

Нову п’ятигривневу монету викарбували зі срібла тиражем 5 тисяч штук та нейзильберу тиражем 75 тисяч штук.