На Тернопільщині через тумани оголосили перший рівень небезпечності

Антициклон з новими погодними змінами йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, регіон огорнуть тумани, відтак видимість вночі та вранці знижуватиметься до 200 метрів. Спостерігатиметься похмура погода, а температурні показники підвищуватимуться.

Через тумани у краї оголосили перший рівень небезпечності. Як повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, цими днями на Тернопільщині спостерігатимуться складні метеорологічні явища.

“Погоду області 10 жовтня визначатиме антициклон. На Тернопільщині буде малохмарно, обійдеться без опадів. Вночі та вранці спостерігатиметься туман, вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 1 – 6º, вдень 12 – 17º тепла. У Тернополі теж буде малохмарно та без опадів. Вночі та вранці можливий туман, в тумані видимість погіршуватиметься до 200 – 500 м”.

За попередніми прогнозами, погода на Тернопільщині протягом тижня буде мінливою. Втім, температурні показники місцями сягатимуть позначки 18 градусів тепла.