В рамках відзначення 470-ої річниці Тернополя «Алея зірок», що на вул. Гетьмана Сагайдачного, вкотре поповнилася новими іменами видатних тернополян.

Окрім вшанування відомих городян за їхній вагомий внесок у розвиток і процвітання міста, особлива колективна зірка цьогоріч з’явилася і всій медичній спільноті Тернопільської громади, адже від початку пандемії коронавірусу наші медики віддано і сумлінно працюють та, ризикуючи власним здоров’ям, щоденно рятують життя людей.

«Вітаю усіх тернополян з Днем міста та храмовим празником Успіння Пресвятої Богородиці. Дякую за вашу щоденну віддану працю та за те, що робите наше місто кращим. Усі ці люди, чиї зірки ми відкриваємо сьогодні: Євген та Тамара Удіни, Орест Савка, Олександр Смик та Сергій Притула, доклали неабияких зусиль, аби про наше місто чули у різних куточках України та світу, – відзначив Сергій Надал. – Окрему бронзову колективну зірку закладено сьогодні і всій нашій медичній спільноті, адже саме цього року ми надзвичайно гостро відчули, якою необхідною і важливою для нас є робота лікарів і всіх медичних працівників. Дякуємо вам за відданість та жертовність».

До слова, «Алея зірок» у Тернополі на вул. Гетьмана Петра Сагайдачного була відкрита 28 серпня 2011 року. У попередні роки вона поповнилася іменами Олени Підгрушної, Казимира Сікорського, Василя Бурми, Лесі Романчук, Степана Галябарди, Михайла Форгеля, Любомири Бойцун, Ізидора Доскоча, зірками, присвяченими усім учасникам АТО, добровольцям АТО, зіркою з нагоди 30-річчя громадської організації Тернопільського міського товариства «Вертеп», подвійною зіркою в пам’ять про подружжя Дмитра і Віри Стецьків та зірками з іменами Ігоря Пелиха, Андрія Пушкаря тощо. На даний час на Алеї зірок закладено 31 іменну та колективну зірку.