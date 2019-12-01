Наступного тижня у Тернополі запрацює «Файне зимове містечко-2020». Наразі на Театральному майдані завершують монтаж його елементів, а також готують ковзанку.

Як повідомив директор інформаційно-туристичного центру міста Тернополя Тарас Ковальчук, «Файне зимове містечко-2020» чекатиме відвідувачів уже наступними вихідними. А головна ялинка міста засяє традиційно 19 грудня.

«Структура Файного зимового містечка буде дещо зміненою. У центрі міста діятиме резиденція Святого Миколая, атракціони, фотозони, будинки з новорічною та різдвяною атрибутикою. На Театральному майдані та у сквері Чорновола буде облаштована ковзанка, гірка для катання на сноутюбах».

Упродовж Різдвяно-новорічного періоду в місті відбудеться ряд святкових заходів. Розпочнеться святкування урочистим запаленням вогнів ялинки 19 грудня, а 25 грудня заплановане загальноміське святкування Різдва з усім християнським світом.

Софія Романська