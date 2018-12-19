Найстарішу школу Вишнівеччини нині не впізнати. ВІДЕО

Винятком не стала і освітня галузь цієї громади. Кожного року керівництво Вишнівецької ОТГ спрямовує чимало коштів та зусиль для покращення умов навчання школярів. Яскравим прикладом є найстаріша школа на Вишнівеччині – Вишнівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, яку сьогодні важко впізнати.

Саме в цьому навчальному закладі повністю осучаснили другий поверх, запровадили харчування як для учнів молодших класів, так і для старшокласників. Діти на навчання тепер доїжджають шкільним автобусом. Окрім того, на завершальному етапі проект вартістю у півтора мільйона гривень щодо перекриття даху школи, планується і ремонт першого поверху.

– Після закінчення навчального року було прийняте рішення привести Вишнівецьку школу до сучасного стану. Розпочали ми цей процес осучаснення із другого поверху. За підтримки батьків, вчителів та меценатів, зокрема і ПАП «Добрий самарянин», школа сьогодні виглядає по-іншому. Як я завжди говорю, гуртом не лише легше працювати та досягати позитивних змін, а й – веселіше. Разом з тим, нам ще багато чого потрібно зробити. Так, ми плануємо вже після Різдвяних свят розпочати реконструкцію й першого поверху та шкільної їдальні. При розробці проекту, зокрема дизайну та вигляду приміщень, ми враховуватимемо думку та побажання не лише педагогічного колективу, батьків, а й самих дітей. Гадаю, спільними зусиллями, нам вдасться перетворити цей навчальний заклад в один із кращих в області, – ділиться планами голова Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець.

Не менше радіють змінам й учні Вишнівецької ЗОШ. Адже оновлення стосуються не лише приміщення їхнього навчального закладу, а й власне навчання. Так, школярів та й загалом молодь громади часто залучають до участі в різноманітних освітньо-практичних тренінгах та семінарах, які дають змогу краще зрозуміти питання пов’язані із самоврядуванням, громадськими проектами та бюджетами тощо.

– Приємно бачити у наших дітей щасливі очі, які горять бажанням здобувати нові знання. Зміни неможливо не відчути. До того ми були у складі району і правду кажучи боліла душа за те, що наша історична земля Байди Вишневецького занепадає. Зараз же ми реально бачимо використання коштів, бачимо як оновлюється селище, які роботи проводяться у різних галузях. Хочу зазначити також, що наша школа найбільша в громаді, вона найстаріша – через чотири роки їй виповниться 70. Багато директорів і вчителів працювало над покращенням умов навчального процесу. Зараз приємніше вдвічі, оскільки піклуватися про школу почало і керівництво Вишнівецької ОТГ. Так, за останні два роки у нас були ремонти класних приміщень, коридорів. На разі вже практично завершився проект із заміни шкільного даху. Метало профілем покрито більше як дві тисячі квадратних метрів. Це надзвичайно громіздкі роботи, – розповідає Валентина Яковлєва, директор Вишнівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Нагадаємо, цьогоріч у Вишнівецькій ОТГ на початку вересня розпочав роботу сучасний дитсадок, якого громада чекали близько 20-ти років.