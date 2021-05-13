Майже 700 тисяч гривень закладені цього року у місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища. На черговому засіданні виконавчого комітету затвердили кошторис витрат із цього фонду.

Усього в проекті рішення було шість пунктів, на які виділені певні суми коштів. Найбільше було передбачено для двох із них. Так, на озеленення вулиць Паращука, Шашкевича, Старий ринок, Грушевського, Листопадова, бульвару Шевченка та майдану Волі закладено 285 тисяч гривень. Ще 260 тисяч гривень планували витратити на роботи, пов’язані з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вулиці Чумацькій. Та під час розгляду проекту рішення заступник міського голови Владислав Стемковський запропонував відкоригувати цей пункт.

– Є пропозиція до проекту рішення, який був оприлюднений, додати ще один пункт під назвою «Інші заходи» і зменшити витрати пов’язані з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вулиці Чумацькій. Там необхідно проводити заходи із деритизації, пацюки ту водойму облюбували. Тому пропонуємо передбачити 49 тисяч для цих робіт. А на пункт 7 передбачити 211 тисяч гривень.

Пропозицію заступника міського голови підтримали і прийняли проект рішення у новій редакції. Щодо інших витрат, то майже 50 тисяч гривень витратять на проведення акарицидних заходів зі знищення популяції іксодових кліщів. Йдеться про сквер імені Тараса Шевченка, сквер на вулиці В’ячеслава Чорновола, сквер Кобзаря, парк «Загребелля» зі сторони вулиці Чумацької. 49 тисяч гривень закладено на моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря в районах транспортних розв’язок. На заміри шумового забруднення приземного шару атмосфери на вулицях

Тернополя та в межах житлових районів передбачено 30 тисяч гривень. На заміри вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, рівнів шуму та вібрації у зоні впливу викидів котелень, які працюють на альтернативних видах палива – 14 тисяч гривень.