Дві петиції щодо капітального ремонту тернопільських вулиць підтримали на засіданні виконавчого комітету міськради. Відповідно до прийнятих рішень управління житлово-комунального господарства, екології та благоустрою має замовити виготовлення проектно-кошторисних документацій на капітальні ремонти.

20 травня на засіданні виконкому підтримали петицію «Створення комісії з влаштування (ремонту) дороги до буд. Микулинецька 101а та КМ «Кленовий Гай». Заступник міського голови Владислав Стемковський зауважив, що вказану дорогу зруйнував забудівник, який будував багатоповерховий будинок. Про це також йшлося у петиції.

«Ми, мешканці будинку 101А, та котеджного містечка ”Кленовий Гай” (вул. Микулинецька, 115), звертаємось з приводу нагальної потреби комісійного розгляду за участю фахівців міської ради та депутатського корпусу організації та проведення реконструкції дороги та влаштування тротуару для оперативного пересування транспорту аварійних служб, швидкої допомоги, вневідомчої охорони, транспорту доставки хліба та продуктів харчування, власного громадян та пішоходів, – написав автор звернення Андрій Рожков. – Ділянка дороги по вул. Микулинецька, м. Тернопіль, від станції ТО “4х4” до асфальтового покриття біля газорегульованого пункту за адресою вул.Микулинецька, 101а (ЖК “На Микулинецькій”) експлуатується також ветеранами АТО, які отримали земельні ділянки в цьому районі та мешканцями гуртожитку інвалідів зору. Протягом останіх 30-40 років ця ділянка не ремонтувалась, а користувачів (мешканців м. Тернопіль) стає дедалі більше. Зруйнована дорога дуже ускладнює можливість добиратись батькам з колясками до поліклініки та зупинок громадського транспорту. Протягом 4 років частину цієї ділянки вщент знищено внаслідок використання її як технологічної дороги невідомими забудовниками. Можливо це виконавці будівельної компанії “Тернопільбуд”, службові особи якої замість влаштування окремої технологічної дороги використовують та псують дорогу загального призначення важкою будівельною технікою».

Другу петицію «Ремонт дороги на вул. Академіка Горбачевського, заїзд до садочку №25» підтримали на засіданні виконкому 8 червня.

– Дорогу обстежили представники профільного управління і дали висновок, що дійсно є потреба у її ремонті, – сказав Владислав Стемковський. – Тому доручаємо управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології замовити виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Академіка Горбачевського (заїзд до садочку №25) в м. Тернополі».