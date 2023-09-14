На об’їзній Тернополя в години пік — затори. Ремонтують 42-метровий міст, що на першому кілометрі автошляху. У зв’язку з ремонтом моста, автомобілі їдуть тільки однією смугою.

З обох сторін шляхопроводу встановили світлофори та дорожні знаки, повідомляє Суспільне.

Віталій Уманський їздить мостом щодня. Чоловік каже, в години пік доводиться довго їхати.

“Декілька хвилин може бути. Якщо це година пік, може бути і більше. Одночасно початий ремонт в декількох місцях, то це все створює певну незручність. Якщо є кошти і вони спрямовані доцільно, то цей ремонт доцільний. Якщо є можливість їх задонатити, чи дати на ЗСУ, то краще їх передати військовим. Адже необов’язково в час війни малювати паркани і бордюри”.

Віталій Іванчук проїжджає мостом двічі на день.

“Добре, що ремонтують мости. Ми з цим погоджуємося. Мусимо почекати. Буває, що одразу їдеш, а буває, що під’їхав і якраз червоне світло загорілося. Але це для мене не проблема. Я все розумію”.

Водій Василь Храпцьо також чекає, доки загориться зелене світло. Про ремонт говорить так:

“На мою думку, треба робити ремонт. Може не на часі, бо війна, але робити треба. Могли б почекати. Тому мосту ще нічого не бракувало. Але його треба було робити, однозначно. Може просто не на часі. Це все можна робити після того, як будуть вирішені всі потреби наших хлопців на передовій”.

Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області Микола Довгошия каже, що востаннє цей міст ремонтували у 1980-х роках. За його словами, це єдина державна об’їзна дорога навколо Тернополя. Чоловік розповів, в якому стані були старі балки моста.

“У зв’язку з довготривалою експлуатацією арматура зазнала корозії. Відбулося безпосередньо руйнування самої арматури і всіх балок, які тримали проїжджу частину моста. Будуть ці балки встановлені нові, повністю замінені. Буде проведено капітальний ремонт. Ці балки вже не підлягають ремонту і подальшому використанню”, — говорить Микола Довгошия.

Раніше на брифінгу Микола Довгошия повідомив, що зараз у Тернопільській області ремонтують 4 мости. Їхній стан визначили, як аварійний, чи передаварійний.

“Кожен міст в нас має різну вартість. Якщо говорити коротко про кожен об’єкт, 109-метровий міст на об’їзній Тернополя — його загальна вартість становить 140 мільйонів гривень. Міст, який біля “Подолян” — вартість становить 56 мільйонів гривень. Хочу сказати, що за результатами аукціону в нас є економія по вказаному об’єкту. Це 28% від очікуваної вартості закупівлі. Міст на дорозі М09 Тернопіль — Львів на об’їзній міста Зборова — вартість ремонту 37,5 мільйонів, економія за результатами торгів 23%. Кошторисна вартість моста в Шляхтинцях становить 79 мільйонів гривень”.

Микола Довгошия говорить, що ремонт проводять за кошти Європейського інвестиційного банку. Всі 4 мости планують відремонтувати до кінця цього року.

Максим Скасків, Суспільне