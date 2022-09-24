На лікування захисника “Азовсталі” Михайла Діанова за добу зібрали понад шість мільйонів гривень

Українці за добу зібрали понад 6 мільйонів гривень на лікування морпіха і захисника Маріуполя Михайла Діанова, який повернувся з полону дуже виснаженим через недоїдання та поранення.

Збір коштів організували у monobank, повідомляє Громадське.

Станом на 18:20 24 вересня лише у «Банці» українці накопичили понад 6,6 мільйона гривень, хоча спершу планували зібрати 1,5 мільйона.

Як напередодні розповіла сестра Михайла Альона Лаврушко, він повернувся з полону дуже виснаженим через недоїдання та поранення. Насамперед йому необхідно набрати вагу. Для цього потрібно щонайменше 1,5-2 місяці.

Після цього чоловіку мають прооперувати руку. Напередодні журналістка Віолетта Кіртока повідомила, що рука Михайла не зрослася, у ній не вистачає 4 см кістки.

«Вона тримається на “чесному слові”, це помітно на опублікованій фотографії. Кістка роздроблена. Виявляється, він із таким пораненням продовжував воювати», — розповідає Альона Лаврушко.

Вона каже, що брата виснажило не лише недоїдання, але й поранення в руку і ногу. Однак чи будуть потрібні операції на нозі, поки не обговорювалось. Зараз важливо полікувати руку.

«Фото руки Михайла ми публікували з його дозволу. Він не був проти, сказав: “Хай люди бачать, якою ціною дається перемога”», — пояснює сестра.

Зазначимо, українці також вже назбирали понад 12 мільйонів на реабілітацію визволених «азовців».

UPD: у момент виходу цієї публікації стало відомо, що родина Михайла Діанова припинила збір коштів на його лікування. Таке рішення прийняли через фейкові рахунки, які почали з’являтися в інтернеті, повідомляє Суспільне.

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