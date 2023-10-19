На фронті загинув львівський патрульний Назарій Андрушків. Захисник був родом з Козови, що на Тернопільщині.

Про важку непоправну втрату повідомляє Центр культури і дозвілля”Козівської селищної ради.

“Війна, з якою загарбницька росія прийшла на територію України, забирає життя наших воїнів, дорогих серцю людей.

Колектив КЗ “ЦКД” Козівської селищної ради висловлює щирі співчуття сім’ї АНДРУШКІВ Світлані Борисівні та Михайлу Ярославовичу з приводу героїчної загибелі їх сина, захисника України – Назарія АНДРУШКІВ.

На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. Він зростав в нашому колективі на сцені, за кулісами, був терплячим, ввічливим і сумлінним хлопцем. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі, нехай добрий, світлий спомин про нашого Назара захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!”, – ідеться у дописі Центру.

За інформацією 24 Каналу, у 2015 році Назарій пішов працювати до патрульної поліції. Проходив службу у підрозділі тактико-оперативного реагування, а пізніше – у відділі тактичної підтримки Тac Team.

Після початку повномасштабного вторгнення росії Назарій ніс службу на Київщині, а згодом – на Півдні України. На жаль, загинув під час виконання бойового завдання.

Вічна і світла пам’ять Герою…