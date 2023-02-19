Великодедеркальська громада на Тернопільщині втратила ще одного воїна.

14 лютого в районі населеного пункту Водяне на Донеччині, під час виконання бойового завдання, загинув Микола Григорович Палій. Чоловік мешкав у Малих Дедеркалах. Йому було 46 років.

“Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним полеглого Героя. Нехай душа спочилого воїна оселиться в Царстві Небесному, де всі праведні спочивають…

Герої не вмирають! Вони завжди в наших серцях!

Вічна пам’ять та слава Герою!”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.