На COVID-19 хворіють майже десять тисяч жителів області

Майже десять тисяч жителів Тернопільщини хворіє нині на COVID-19.

Про це повідомила на брифінгу директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Більше половини ліжок, передбачених для інфікованих пацієнтів, заповнені.

Сьогодні в області додалося 627 нових випадів коронавірусної хвороби. 16 людей померло з підтвердженим діагнозом COVID-19.

«Упродовж останніх трьох тижнів на Тернопільщині зростає кількість хворих на COVID-19. Зараз продовжують хворіти понад 10 тисяч мешканців області. 58% ковідних ліжок в області – заповнені, з них 73% пацієнтів потребують кисневої терапії. Наразі область перевищує два епідпоказники – рівень госпіталізації та інцидентності на 100 тисяч населення. З такою динамікою область може потрапити у «червону» зону карантину», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, на Тернопільщині понад півсотні мобільних груп перевіряють дотримання протиепідемічних заходів. У разі порушень правил карантину жителів області притягують до відповідальності.