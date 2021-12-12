Через ускладнення погоди на Тернопільщині посилили патрулювання на автошляхах.

Про це повідомив начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук. Протягом тижня поліціянти склали понад півсотню адміністративних матеріалів, більшість з яких стосуються порушень на дорогах.

Складні погодні умови на Тернопільщині сприяють небезпечним ситуаціям. Щоб попередити їх в області збільшили кількість екіпажів на автошляхах.

“Ми протягом тижня склали 52 адміністративних матеріалів, частина з них стосується порушень у транспортних засобах. Ми збільшили кількість екіпажів патрульної поліції, це також пов’язано із погодними умовами. Також цього тижня ми посилили роботу у зв’язку із запровадженням додаткових карантинних вимог”, – зазначив Богдан Шевчук.

Додамо, поліціянти у громадських закладах перевіряють сертифікати вакцинації. У разі порушень керівників притягують до відповідальності.