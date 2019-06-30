Предстоятель ПЦУ, блаженніший митрополит Епіфаній відвідав Тернопільщину. Зокрема, він побував в урочищі Зімно поблизу села Лози та Бодаки, де вшанували воїнів УПА.

Тут 75 років тому полягли 44 українські повстанці. Відтак жителі краю разом із духовенством і представниками влади вшанували їхню пам’ять. Панахиду очолив Предстоятель Православної Церкви України, Блаженнійший Митрополит Епіфаній. Він наголосив, що «українська

земля протягом століть рясно окроплена кров’ю борців за волю. Відтак сучасне покоління українців має про це пам’ятати і шанувати борців за державність. Подвиг повстанців є надзвичайно великим і неоціненним».

Додамо, у Тернополі за участю Блаженнішого Епіфанія було закладено наріжний камінь під будівництво Свято-Воскресенського храму.

«Ми віримо, що цей храм буде ще однією цеглиною у побудові нашої Помісної незалежної Української Православної церкви, яка цього року завдяки нашим молитвам і спільним зусиллям, отримала довгоочікуваний Патріарший і Синодальний Томос про Автокефалію. Ми насправді є незалежною, визнаною Помісною Українською Православною Церквою», – наголосив Предстоятель ПЦУ.

Софія Романська