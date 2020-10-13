Учора в обласному лабораторному центрі провели 547 досліджень методом ПЛР. У 258-ми випадках COVID-19 підтвердився. Коронавірус виявили у кожного другого з досліджуваних зразків.

Ситуація з поширенням коронавірусу у краї ускладнилася, – каже заступниця начальника управління охорони здоров’я області Лідія Чайковська. Як наслідок – побільшало хворих у лікувальних закладах. «863 особи перебувають на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я. 10 осіб – у важкому стані, на апаратах ШВЛ, 132 – на кисневих концентраторах, 114 – на кисневій масці. На амбулаторному лікуванні – понад 4 тисячі осіб. В області в готовності перебувають 36 закладів охорони здоров’я на 1696 ліжок, передбачених для лікування COVID-19».

Через збільшення кількості хворих Кабмін та МОЗ розробили алгоритми щодо відкриття додаткових ліжкомісць для надання допомоги інфікованим COVID-19. У разі потреби такі госпіталі будуть розгортати на базі спортивних комплексів чи торгових центрів з великими приміщеннями.