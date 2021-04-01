Щоб здійснити мрію старшої доньки Марії, багатодітна сім’я Іваніцьких вже два роки збирає кошти на бандуру.

Талановита дівчина з семи років займається музикою, пише Галас. Розпочинала із простої чернігівської бандури, на якій навчалась в Острівській музичній школі, потім поступила в Львівський музичний фаховий коледж, де спеціалізуються на, так званих, львівських бандурах.

– Для майбутнього творчого зросту і майстерності в техніці виконання, потрібен хороший інструмент, тому що це великий відсоток успіху в майбутньому, як він буде звучати. Мені порадили знайти львівську бандуру і з часом я познайомилася з майстром Рубаєм Віктором, який запропонував корпус бандури і казав, що буде готовий її зробити, тобто це йде майстрова бандура, не фабрична, її звук відрізняється чистотою і глибиною, мені надзвичайно подобається. Я в майбутньому мрію виступати і творити чудеса на ній, – ділиться Марійка.

3200 доларів – така ціна бандури. Для сім’ї з шести дітей — це велика сума, тому майстер погодився зробити її в борг.

– Він дозволив взяти інструмент, віднісся дуже людяно, казав, що все розуміє, тим більше багатодітна сім’я, сказав,- ти займайся і з часом по частинах віддасте, – розповідає Марійка.

Мати Галина розповідає, вдалось назбирати певну суму власними силами та завдяки допомозі небайдужих.

– Ця бандура має вже свою історію, ми вже два роки збираємо на неї гроші, вдалося назбирати 1200 доларів, ми їх заплатили і він дав нам цей інструмент, але за нами залишився борг. Це дякуючи добрим людям, які допомогли грошами, -говорить Галина Іваніцька.

В репертуарі Марійки багато народних пісень і водночас класичних творів, а ще її творчість принесла безліч перемог та нагород, остання з них гран-прі в міжнародному конкурсі музикантів.

– В загальному, я зараз мрію опанувати вміння виконувати і хочу показати, що бандура — це не лише інструмент, на якому можливо виконувати народні пісні, а на якому звучать і романси, і класика, поліфонії і щось новіше. Тобто бандура- це чудо, особливо для української нації, я дуже мрію колись виконувати на рівні і представляти бандуру.

А ще Марійка хоче віддячити тим, хто допоможе здійснити її мрію.

– Здійснювати свою мрію. Не знаю наскільки мені це вдасться, не знаю як мене далі поведе життя, але я щиро вірю, що воно буде з бандурою і моя велика мета – це могти колись цією справою, яку я люблю, нести бандуру в світ, тобто нашу національність і крім того, мати змогу допомагати іншим — як і духовно, так і матеріально. Для мене дуже багато приклалося людей, які матеріально підтримували мою сім’ю, для мене це дуже важливо в майбутньому мати змогу допомогти комусь так само, як мені.

Залишилося назбирати 2 тисячі доларів. У благодійному фонді «Покрова» вирішили підтримати сім‘ю певною сумою та подбати, щоб про історію Марійки дізналося більше людей. Долучитись можете і ви, переказавши гроші на картку Галини Іваніцької.



Карта 5168 7573 2520 9437, Іваніцька Галина Станіславівна.