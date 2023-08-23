Мрія про 100 грамів з Головнокомандувачем, або Що з контрнаступом?

Коли йдеться про якісь нереальні, нічим не обгрунтовані мрії, зазвичай кажуть: “Дурень думкою багатіє”. Що ж, натягну на себе це мало почесне звання і зізнаюся, що від певного часу маю таку журналістську мрію: опинитися десь в одному купе поїзда наодинці з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Не те щоб це було якоюсь маніакальною ідеєю, та все ж нерідко ловлю себе на цій думці. Може, вдалося б мати з ним наскільки можливо щиру й відверту розмову – погодився б задля цього навіть відступити від накладеного на самого себе “сухого закону” й випити з ним 100 грамів (чи навіть більше – доки це не перетворить осмислену бесіду на банальні п’яні теревені). За мій, звичайно, рахунок. Сподіваюсь, пан генерал відкрив (чи хоча б привідкрив) би свою душу, і я зміг би дізнатися те, що, думаю, цікавить нині всіх українців. Зокрема, що (чи хто) найбільше заважає нині силам оборони України боротися з ворогом? Наші західні союзники дають нам те, що нам потрібно, чи те, що вважають потрібним вони самі? Чи є реальний шанс добряче натовкти пику Росії – до такого ступеню, щоб їй відпала охота знову лізти на нас? І у зв’язку з останнім – чи не найголовніше нині запитання: давно анонсований (не впевнений, чи варто було це робити) контрнаступ виправдовує сподівання, чи…?

Відверто зізнаюся: сумніви щодо цього є. І щоб не заглиблюватися в абстрактні роздуми, наведу думки різних осіб – від рядових громадян до високопоставлених персон – щодо отого самого омріяного нами, українцями, контрнаступу. Отже…

“Та ж вони (росіяни) вже здалися!”, – тележурналістка місцевої телестудії, квітень 2022 р.

Залишимо цей емоційний сплеск поза увагою.

“Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни“, – глава воєнної розвідки України Кирило Буданов, березень 2023 р.

“Завдяки допомозі західних країн ЗСУ можуть як вести наступ, так і тримати оборону. Їм належить виконати значну роботу з планування, координації тощо, якщо вони проводитимуть наступальну операцію, але до наступу і оборони вони готові“, – Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, квітень 2023 р.

“Ми почнемо наш контрнаступ, коли і де – зараз не має значення. [І коли це станеться,] Росія буде в паніці.. Вони досі не розуміють, що їхня пропаганда демонструє неправдиву картину того, що насправді відбувається на місцях. Ця війна буде виграна на землі, а не на екранах телевізорів, не в інтернеті… Я не здивуюся, якщо одного дня, можливо, цього або наступного місяця, ми побачимо щось, що сприятиме негайному краху російської стратегії або її армії, її економіки“, – заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, 7 травня 2023 р.

“Війська окупантів виснажені та дезорганізовані. Загальний виснажений стан військ і, очевидно, дезорганізована і фрагментарна структура розгортання на деяких напрямках, ймовірно, створюватимуть значні перешкоди для перспектив Росії в обороні критичних ділянок фронту…Через постійні наступальні операції російські сили виявилися погано підготовленими до контрнаступу України. Аналітики інституту припустили, що Україна зможе провести скоординовану багатобригадну механізовану наступальну операцію з повним використанням 9 бригад”, – Інститут вивчення війни (ISW), травень 2023 р.

“Я думаю, що контрнаступ буде дуже потужним. Я припускаю, що вони досягнуть загальновійськового ефекту, тобто успішно проводитимуть загальновійськові операції.

Сили оборони України працюватимуть злагоджено і комплексно… Українські захисники “мають намір звільнити свою країну”, – колишній директор ЦРУ Девід Петреус, травень 2023 р.

“Якщо вже поспостерігати за низкою публічних висловлювань на російських ресурсах, то можна побачити, що вже лунають фрази, мовляв: “Треба, напевно, закінчувати СВО”, “треба переходити до оборони”, “треба утримати наші “новоприбулі” території”. Адже в разі чергового успіху української армії, який є абсолютно очікуваним і для них, їхнє становище може стати критичним “, – Міністр оборони Олексій Резніков, травень 2023 р.

“Я впевнений, що тепер вони будуть в змозі звільнити ще більше землі“, – генсек НАТО Єнс Столтенберг , травень 2023 р.

“Не слухайте Подоляка – ми будемо в Криму до осені“, – Роман Світан, військовий експерт, червень 2023 р.

“Якщо ми в ході контрнаступу покажемо успіх і здатність перемагати, то це буде ключовим у готовності наших партнерів надалі нам допомагати. Без перемог втримати підтримку буде дуже складно. Тому треба перемагати”, – анонімна особа в оточенні глави ОПУ Андрія Єрмака, травень 2023 р.

“Ми вдячні нашим союзникам за військову допомогу. Але цього недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб завершити російську агресію цього року“, – заступник глави МЗС України Андрій Мельник, червень 2023 р.

“Іноді офіційні особи країн-союзників “обіцяють одне, а роблять зовсім інше“, – секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, червень 2023 р.

“Контрнаступ ЗСУ відбувається повільніше, ніж того хотіла би Україна і союзники, але на те є об’єктивні причини − росіяни знали, що їх чекає, і добре підготувалися до оборони. Вони багато інвестували за останні шість – вісім місяців в оборонні можливості. У деяких випадках вони мають по три лінії оборони у глибину. Коли я кажу три лінії, я маю на увазі милі, милі й милі в глибину і три великі лінії оборони….Вони знали, що українці збираються повертати територію навесні і влітку, і вони працювали над підготовкою до цього“, – представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, липень 2023 р.

“За оцінками американської розвідки, Україна не зможе досягти міста Мелітополь. Таким чином, якщо прогноз справдиться, Україна не виконає головну мету наступу – розірвати сухопутний коридор Росії з окупованим Кримом. Така похмура оцінка ґрунтується на здатності Росії захищати окуповану територію за допомогою фаланги мінних полів і окопів, і, ймовірно, спонукатиме Київ і західні столиці звинувачувати один одного в тому, чому наступ, на який було витрачено десятки мільярдів доларів західного озброєння і військової техніки, не досягнув своїх цілей”, – видання The Washington Post, серпень 2023 р.

“Вочевидь, важкі бої на Півдні не виконують тієї ролі, яку їм заздалегідь приписали в тилу: вони не є для обивателя психологічним допінгом. Не знімають стрес, не наповнюють душу п’янким ентузіазмом і не допомагають відволіктися від внутрішніх проблем”, – Михайло Дубинянський, публіцист, серпень 2023 р.

“Українські воїни оплачують своїми життями час очікування поставок зброї – це відбувається щоразу, коли партнери зволікають, або вагаються щодо типу чи певних характеристик озброєння“, – Президент України Володимир Зеленський, серпень 2023 р.

Скажете, будь-що можна “притягнути за вуха” для підтвердження власної тези? Може, й так, але все одно ці висловлювання здатні виявити певну тенденцію, яка може й не співпадати із завищеними очікуваннями, що їх нерідко схильна демонструвати таки втомлена (навіщо приховувати?) війною громадськість. Як би там не було, питання й сумніви залишаються. Хто відповість на них?

Адже зустріч у купе поїзда із Головнокомандувачем і щира розмова з ним так і зостануться нереальною мрією…