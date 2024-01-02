Можуть падати паркани і дахи: мешканців області попереджають про небезпеку

За даними синоптиків, сьогодні до кінця доби пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Під час негоди можуть падати дерева, гілки, ненадійно закріплені паркани та дахи з будинків.

Про небезпеку попереджають у патрульній поліції.

“Шановні водії, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкісний режим та, завчасно, плануйте безпечний маршрут на час негоди.

Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь. У разі потреби телефонуйте 102.

Будьте уважні за кермом”, – звертаються патрульні.

До слова, екіпажі патрульної поліції здійснюють контроль за дорожньою обстановкою на вулицях міста, автошляхах області та контролюють роботу підрядних організацій щодо належного утримання автомобільних доріг.