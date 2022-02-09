Мовне питання – одне з найгостріших в житті сучасної України, предмет численних дискусій. Вони то трохи згасають, то знов спалахують – особливо коли у їхнє вогнище хтось дбайливо хлюпне трішки бензину або підкине дрівцят.

Як на мене, непотрібні крайнощі допускають і ті хто виступає за тотальну і всеохоплюючу українізацію, і їхні опоненти з табору безнадійних адептів “великого и могучего”. Щодо перших: довелося нещодавно погортати улюблені мною (і не лише мною) “12 стульев” і “Золотой теленок” в українському перекладі. Враження, скажу вам, ще те … “Наддайте, Кисо!”, “Одпустіть стілець!”, “Ішов Гаврило зелен гаєм, Гаврило вирубав бамбук”, “І від тайги до британських морів армії нашої чутно грім!”, “Ротів не розтуляти, бо ви ще намелете чортзна-що”, “Скоро тільки коти плодяться”. А як вам отакий пасаж, який, напевно, дуже нелегко дався перекладачам: “Розсупонилося сонечко, порозтандикало своє проміння по всьому білому світу. Понюхав старий Ромуальдич свою онучі і весь аж перехнябився”. І ще ціла купа інших моментів…

Вірю, що перекладачі й редактор зробили все від них залежне, але – не сприймається. Ну, не сприймається після багато разів перечитаної оригінальної версії, після блискучих імпровізацій Сергія Юрського, Андрія Миронова і Анатолія Папанова. Отож, чи варта була шкіра вичинки? Розумію, що все це – значною мірою справа індивідуальна. Я, приміром, так само не сприймаю російський переклад “Пригод Швейка” – після українського перекладу, зробленого ще Степаном Маслюком, його, як на мене просто неможливо читати.

Що ж стосується питання дедалі ширшого впровадження української мови в наше життя (трохи дивно звучить, чи не так?), то найбільше воно помітне, яке на мене, на… наших футболістах і тренерах. Приємно,чорт забирай, чути коли вже дають інтерв’ю українською досі незмінно російськомовні Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Руслан Ротань, Олександр Кучер, Юрій Максимов, Олександр Караваєв, В’ячеслав Шевчук та інші. Навряд чи над ними тяжіє якийсь невидимий цензор в іпостасі мовного омбудсмена Тараса Кременя, який змушує їх до цього – просто, можливо, люди починають усвідомлювати себе громадянами своєї держави і послуговуватися одним з її найважливіших атрибутів – мовою. З одного боку можна подумати: а з якого дива уродженці Житомира, Полтави, Херсона, Запоріжжя і, тим більше, Луцька повинні говорити мовою іноземної держави, а не рідною? Та в наших умовах, з урахуванням довготривалого історичного бекграунду, все це не так просто.

Але, напевно, і не надто складно – було б бажання…