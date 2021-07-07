Жахливу картину можна було спостерігати днями у Коропці.

На березі місцевої річки виявили мертвих курей без голів. При цьому тіла були запаковані у целофанові пакети.

Відео, на якому зафіксоване це неподобство, прилюднила у Фейсбуці Коропецька селищна рада.

Вочевидь, птицю викинув хтось із місцевих мешканців.

У коментарях користувачі висловлюють обурення такими діями земляків.

“Дітям в садочку_ пояснила, повторила, закріпила. Дитина зрозуміла і запам’ятала….. Тут мова про дорослих людей. Вже на протязі, напевно, не одного року,людей просять так не робити .Але,людина такого не зробить. А нелюдей потрібно штрафувати… Шкода,що діти наші мають “таке“ в “приклад”…”, – написала Надя Герасимів.

“Це просто жах!!! Люди , коропчани, що ви робите, задумайтесь!!! Штрафувати таких по повній програмі, щоб більше про таке навіть не думав!”, – додає Марія Хомей.

Відео можна переглянути за посиланням.