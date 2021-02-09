Тернопільські ЗМІ неодноразово пи сали про збір коштів для 36-річної жительки області Тетяни Смереки.

Як повідомляють Тернополяни, 16 травня, в суботу цього року 36-річній Тетяні Смереці, яка проживає у Тернополі, раптово стало погано. З рота та носа пішла кров, і свідки події викликали швидку. Спершу медики думали, що в жінки можливо коронавірус, провели тест, він показав негативний результат та згодом з’ясувалося, що у молодої жінки раптово відмовили нирки – одна повністю, інша працює на сьогодні всього на 30 відсотків.

“Після лікування лікарі повідомили, що перестали працювати обидві нирки, необхідна пересадка, – розповіла Тетяна Смерека. – Три рази в тиждень я ходжу на гемодіаліз, у серпні місяці записалася у чергу на пересадку нирки від донора у Львові, чекаю на донора. На операцію необхідно 300 тисяч гривень, плюс по 15 тисяч гривень кожен місяць на препарати, які потрібно приймати після операції з пересадки, щоб нирка прижилася і не було відторгнення. Крім того, сьогодні я не можу працювати і кожен місяць витрачаю по 4-5 тисяч на відповідне лікування. Пенсія у мене 1800 гривень. Допомагають батьки, родичі, близькі друзі. Хто чим може”.

Тетяна дякує усім, хто протягом року підтримував її і фінансово і морально.

“Днями стало відомо, що Львівська лікарня швидкої допомоги, дея с тою в черзі на трансплантацію нирки, ввійщла до пілотного проекту Міністерства охорони здоров’я України з трансплантології. Згідно з цим усі операції з трансплантології будуть проводитися безкоштовно – за рахунок держави, – написала Тетяна Смерека. – Безмежно дякую усім, хто відгукнувся на моє прохання про збір коштів, вони мені потрібні на щоденне лікування та тривалу реабілітацію. Бажаю усім здоров’я”.