Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у регіоні спостерігатиметься північно-західний вітер 15-20 метрів за секунду, на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Можливі опади у вигляді мокрого снігу.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями погоду області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Білоруссю. На Тернопільщині буде хмарно, можливі невеликі опади: дощ з переходом вранці в мокрий сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця, вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.

«Дощ та мокрий сніг вночі йтимуть практично повсюди, а вдень антициклон Hannelore все ж витіснить опади з заходу. Із 7-го січня в Україну почне заходити знову арктичний холод. Проте вже з 11-го січня знову температура повітря почне підвищуватися», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, до кінця тижня погода буде мінливою. На Водохреще очікується значне похолодання. Втім, за словами синоптиків, воно тривалим не буде.