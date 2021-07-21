Тернополянка Тетяна Леман фотографує блискавки понад 10 років. Її улюблене місце — тернопільський став.

“Це відома локація. І з неї відкривається гарний краєвид на озеро і на наше місто. Я люблю тут бути”, – розповіла фотографиня Суспільному.

“Знімала дуже величезну блискавку, дуже класно – на місто, яка вдарила прямо посеред неба. І небо підсвітилося дуже гарно. Класний кадр”.

Також вона фотографує з вікна своєї квартири.

“Блискавки були прямо перед вікном, відкривались на всю панораму міста. Я живу на високому поверсі. Я була голодна, мокра після зйомки. Ми приїхали з полів. І я не могла це не зняти. Я мусила це зняти. Побігла і знімала”.

Свої фотографії Тетяна Леман намагається обробляти мінімально.

“Можу тільки поправити баланс білого. Фотографи знають. Щоб небо виглядало природним. Таким, яким воно було. Або ж, навпаки, створити ефект голубого неба. Але це все легка обробка, тут немає ніякого обману. Це все залежить від світла”.

Під час роботи на природі фотографиня відпочиває.

“Від блискавок у мене драйв. Це те, що мене заряджає. Моя стихія гроза, дощ, вода. Це все моє, я просто кайфую”.

Найкраще своє фото зробила на набережній тернопільського ставу.

Улюблена пора для таких знімків – ніч.

“Якщо виставити правильно налаштування фотоапарата, можна досягти ефекту, коли всі ліхтарі, які світять вони будуть світити зірочками. Це створюється такий магічний кадр”.

Фотографиня має майже 60 знімків блискавок і мріє про особливий кадр.

“Мені дуже подобаються блискавки, які знімаються на заході сонця. Я бачила такий кадр. Він мені дуже подобається. Я мрію такий колись зняти. Пшениця. Гроза синім небом підходить. Тяжким синім небом. Ідуть блискавки разом на фоні цього неба. І тут підсвічує сонце на заході. І може вийти навіть веселка іноді”, – каже Тетяна.

“Мені подобається це показувати людям. Це моя творчість і я тут реалізовуюсь, мені це приємно. Я можу сидіти й чекати того кадру дуже довго, поки він не станеться”.